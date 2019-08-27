Киров, , 15:44 — REGNUM

Из резервного фонда правительства Кировской области на социальные выплаты погорельцам выделяется 390 тыс. рублей. Средства будут направлены в три муниципальных образования, сообщает пресс-служба правительства региона.

Социальную поддержку за счёт средств резервного фонда правительства в августе получат 13 жителей области. Всего будет перечислено 390 тыс. рублей: средства будут направлены в Тужинский район (210 тыс. рублей), Арбажский район (120 тыс. рублей) и Нагорский район (60 тыс. рублей).

Напомним, что ранее было принято решение о выделении шести районам 1,8 млн рублей для оказания помощи погорельцам.

По данным властей, в этом году социальные выплаты получили 193 жителя, пострадавшие в результате пожаров, на общую сумму в размере 4 млн рублей. Решение о выделении выплат принимается комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством кировского губернатора Игоря Васильева.

Отметим, что в январе-июле 2019 года общий объем доходов областного бюджета и бюджетов муниципальных образований составил 39 700,9 млн рублей, что на 3 730,2 млн рублей больше аналогичного прошлогоднего периода. Расходы выросли на 3 332,2 млн рублей и достигли 38 246,7 млн рублей.