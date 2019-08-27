Озёрск, Челябинская область, , 15:41 — REGNUM

В Челябинской области директор одного из ООО заплатит 300 тыс. рублей за невыплату 136 сотрудникам более 13,6 млн рублей. Преступление было совершено в 2016—2017 годах в Озёрске, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что руководитель имел возможность уплатить работникам долги. Но этого не было сделано.

По части 2 статьи 145.1 УК России ему грозило лишение свободы вплоть до трёх лет. Также в качестве варианта наказания предусмотрен штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Суд назначил ему 300 тыс.

Его имущество на сумму больше 7 млн рублей арестовано. Работники предприятия пытаются добиться выплаты долгов в порядке гражданского судопроизводства.