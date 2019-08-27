Москва, , 15:37 — REGNUM

Рубль 27 августа дешевеет после прохождения пика налогового периода. Против национальной валюты также играет неопределенность на фоне эскалации торговой войны между США и Китая, которая грозит торможением роста, а затем сваливанием в рецессию мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

При этом стоит отметить, что слабость национальной валюты сопровождается спросом на госдолг России. Индекс RGBI консолидирует в районе годового максимума 144,14. Это говорит о том, что как минимум на внутреннем рынке спрос остаётся, а также не исключено, что иностранные инвесторы продолжают реинвестировать прибыль.

«С конца прошлой недели ситуация не изменилась. Валютная пара доллар/рубль в рамках бычьего тренда продолжает рост к локальному максимуму 67,10», — считает эксперт.

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