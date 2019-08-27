Калуга, , 16:19 — REGNUM

Объекты жилищно-коммунального хозяйства Калужской области готовы к работе в осенне-зимний период на 80%. Более 90% готовности к отопительному сезону наблюдается в 17 муниципальных районах, а ниже 80% — в Барятинском, Перемышльском районах и в Калуге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства 26 августа.

Губернатор области Анатолий Артамонов призвал руководителей отстающих муниципалитетов принять меры для введения в эксплуатацию объектов ЖКХ до наступления холодов. В частности, даны поручения по подготовке жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры военных городков, переводу малоэтажных жилых домов на индивидуальное отопление, погашению задолженности потребителей за топливно-энергетические ресурсы.

По данным отраслевого ведомства, объекты коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда военных городков Калужской области — Наро-Фоминска-11 и Серпухова-15 — пока не готовы к предстоящей зиме. В частности, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области направило в адрес правоохранительных органов обращение, в котором призвало не допустить ненадлежащую подготовку объектов к отопительному периоду.

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