Москва, , 15:22 — REGNUM

Для примирения Донецка и Луганска с Киевом обе стороны могли бы воспользоваться опытом дипломатов, которые налаживали отношения между Пхеньяном и Сеулом после Корейской войны, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Украинские свидомые люди говорят: «Донбасс — это наша земля, а люди, которые там проживают, это недочеловеки», — сказал Делягин. — И когда они захватят эту территорию, то устроят там этническую чистку. А теперь я напоминаю, как выглядит любая процедура примирения двух противостоящих сторон. Во-первых, это совместное патрулирование. И второе, насчёт Нормандского формата — любые переговоры требуют участия двух противостоящих сторон. То есть разумное предложение заключается в том, что должны быть прямые переговоры между Киевом и Донецком/Луганском. Можно в разных комнатах, как это было во время Корейской войны, когда в одной комнате сидит одна делегация, а в другой другая, и товарищи дипломаты обмениваются записочками. Но это должны быть переговоры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова, режим прекращения огня в целом соблюдается, представители Киева и Донбасса подтвердили приверженность выполнению договорённостей о бессрочном перемирии, достигнутых ранее в формате контактной группы.

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