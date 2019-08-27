Москва, 27 августа 2019, 15:22 — REGNUM
Для примирения Донецка и Луганска с Киевом обе стороны могли бы воспользоваться опытом дипломатов, которые налаживали отношения между Пхеньяном и Сеулом после Корейской войны, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Бориса Грызлова, режим прекращения огня в целом соблюдается, представители Киева и Донбасса подтвердили приверженность выполнению договорённостей о бессрочном перемирии, достигнутых ранее в формате контактной группы.
Читайте ранее в этом сюжете: Грызлов: перемирие в Донбассе в основном соблюдается