Минск, , 15:09 — REGNUM

На рассмотрение Александра Лукашенко представлены проекты нормативных правовых актов, касающихся инвестирования в агропромышленный комплекс и, в частности, спонсорской помощи, а также лицензирования отдельных видов деятельности. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

«Я хочу разобраться, что это за спонсорская помощь и надо ли нам принимать соответствующий нормативный правовой акт на уровне президента. Мне казалось, что касается спонсорской помощи, у нас в общем-то проблемы урегулированы, механизм существует. Почему мы не можем обойтись тем нормативно-правовым полем, которое у нас сегодня создано?» — спросил Лукашенко представивших ему доклад вице-премьеров Александра Турчина и Владимира Дворника.

Комментируя проект указа о лицензировании, Лукашенко сказал: «Я так понимаю, что проект указа подготовлен в правительстве по поручению, которое было дано на совещании с предпринимателями в свое время. При этом я хочу сказать, что мы предприняли в последнее время беспрецедентные шаги по отмене лишних разрешений. Я уже не знаю, какие направления у нас регулируются таким образом, каким видом деятельности надо заниматься, чтобы идти получать разрешение».

Александр Лукашенко «У нас либерализирована эта система настолько, насколько ни в одной стране она не либерализирована. Но, опять же, жизнь идет, все изменяется. Видимо, где-то что-то надо подкорректировать. Где, зачем и почему?»

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