Москва, , 15:01 — REGNUM

Пункт резюме об опыте волонтёрской деятельности не будет реально влиять на принятие решений о приеме на работу, во всяком случае в ближайшее время, пока не появится некая действительно качественная система тренингов и обучающих программ для волонтеров, которую можно будет рассматривать в качестве дополнительного повышения квалификации, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Участие человека в волонтерской деятельности потенциальным нанимателем может трактоваться по-разному, да и реально может свидетельствовать о разных вещах.

Могут возникнуть сомнения относительно студента, активно участвовавшего в волонтерской деятельности — достаточно ли у него оставалось времени на учебу, и не было ли его волонтерство основанием для получения более высоких оценок, чем он реально заслуживал.

Опять же встает вопрос, будет ли человек с активной жизненной позицией уделять достаточно времени своей работе, карьере, сможет ли при необходимости отложить волонтерство для сверхурочной работы.

Хотя кто-то увидит в волонтере привлекательные черты — кому же не хочется иметь сотрудника, готового работать не ради денег. А пока включение этого пункта в резюме — не более чем попытка популяризовать волонтерство, в том числе создав дополнительный инфоповод для СМИ», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роструд предлагает при трудоустройстве в резюме соискателя работы включить новый пункт — опыт волонтёрской деятельности. Это пункт может появиться уже 2020 году.

Читайте также: В резюме соискателя работы в России появится новый пункт