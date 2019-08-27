Чэнду, Китай, , 14:58 — REGNUM

Шведская компания Polestar открыла в китайском Чэнду предприятие по производству гибридного спорткупе Polestar 1. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Как говорится в сообщении компании, ее предприятие станет самым экологически чистым автопредприятием в Китае.

Норвежская компания Snøhetta разработала проект производственной площадки Polestar в Чэнду, которая включает также несколько корпусов для обслуживания клиентов, застекленный атриум и испытательный полигон.

«Разработка первого производственного объекта Polestar была для нас сложной, но также интересным и полезным опытом», — заявил соучредитель Snøhetta Кжетил Трёдал Торсен.

Предполагается, что мощность производственной площадки составит до 500 экземпляров Polestar 1 в год.

Напомним, что гибрид Polestar обладает 2,0-литровым турбомотором и работает в паре с двумя электромоторами. Таким образом, мощность силового агрегата составляет 592 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/ч авто разгоняется за четыре секунды.

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