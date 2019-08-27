Москва, , 14:50 — REGNUM

В России на сегодняшний день сложилась парадоксальная ситуация в сфере образования: несмотря на низкие государственные расходы, общее количество выпускаемых специалистов растет. Значит, либо система подготовки специалистов крайне устойчива к снижению уровня финансирования, либо идет скрытое снижение качества подготовки, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики и экономики РЭУ им. Г.В.Плеханова Ольга Лебединская, комментируя данные исследования о «квалификационной яме».

«Практика показывает, что верно второе утверждение. Структура обучаемого контингента за последние 20 лет кардинально изменилась: если в 1995 г. по специальностям, относимым к группе естественных наук обучение окончило 34,5 тыс. чел, то в 2013 г. окончило всего 0,2 тыс. чел.

Проблема отставания компетенций рабочей силы от тех вызовов, которые предъявляет технологическое развитие только набирает обороты.

Последние исследования показывают, что в контексте наметившихся сдвигов в инновационной сфере в странах, претендующих на активное участие в разработке технологий нового (шестого) технологического уклада, в сфере кадровой подготовки на первый план выдвигаются инженерные, производственно-технические и научно-исследовательские компетенции.

К сожалению, в этом вопросе Россия «в тренде»: образовательные характеристики человеческого потенциала России на данный момент не соответствуют задачам инновационного обновления экономики.

Структура специальностей и компетенций, по которой идет расширенная подготовка кадров в системе высшего образования, все более не соответствует не только вызовам инновационного развития отечественной экономики, но и мировым структурным сдвигам в данной области.

Отсутствие студентов по востребованным специальностям предопределяет будущий дисбаланс. По наиболее перспективным направлениям на работу зачастую принимают высокомотивированных «энтузиастов из народа», которые в состоянии за счет самообразования освоить новую профессию.

Система образования все чаще не успевает ответить на вызовы технического прогресса. Спрос на подготовку специалистов в новых направлениях деятельности меняется существенно быстрее реакции системы образования», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, около 34 млн человек в России попадают в так называемую кадровую, или квалификационную яму. Квалификация сотрудников не соответствует квалификационным требованиям занимаемых ими вакансий.

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