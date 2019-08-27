Энтеббе, , 15:20 — REGNUM

Самолеты, принадлежащие Национальной авиакомпании Уганды Uganda Airlines, начали выполнять коммерческие полеты в столицу Кении, Найроби. Об этом сообщает Daily Mail.

Первый рейс самолет Uganda Airlines из столицы страны, Энтеббе, в Найроби совершил во вторник, 27 августа, после церемонии перезапуска компании, которая была закрыта в 2001 году правительством Уганды. Церемония прошла с участием официальных лиц правительства и авиакомпании.

Ожидается, что авиалинии Уганды могут столкнуться с конкуренцией со стороны таких перевозчиков, как Kenya Airways, выполняющей регулярные рейсы между Найроби и Энтеббе.