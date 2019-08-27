Минск, , 14:47 — REGNUM

Тарифная ставка первого разряда для работников бюджетных организаций Белоруссии будет повышена с 1 сентября на 12,6%. Об этом заявил первый зампред совмина республики Александр Турчин.

В номинальном выражении ставка вырастет с 36,4 до 41 белорусского рубля и составит, в итоге, почти $20 в эквиваленте. К тарифной ставке привязаны другие выплаты работникам (премии и т.д.).

Замглавы правительства сообщил также, что на повышение зарплат бюджетников до конца 2019 года будет направлено дополнительно 300 млн бел.руб. (около $150 млн). Чиновник выразил уверенность, что поручение Александра Лукашенко по средней зарплате бюджетников на уровне 80% средней зарплаты по республике будет выполнено.