Ульяновск, , 14:47 — REGNUM

С начала года из международного аэропорта «Ульяновск (Баратаевка)» имени Н.М. Карамзина, который был открыт после реконструкции в сентябре 2018 года, совершено более 100 международных рейсов. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжского таможенного управления, подводя промежуточные итоги работы Симбирского таможенного поста.

С апреля 2019 года в воздушном пункте пропуска осуществляются туристические перевозки с использованием чартерных рейсов в турецкую Анталью и обратно. По данным ведомства, с начала года было совершено более 100 пассажирских международных авиарейсов, через таможенную границу Евразийского экономического союза проследовало 17 918 граждан.

Кроме того, в ходе досмотров выявлено четыре факта перемещения сильнодействующих веществ и две попытки провоза предметов, конструктивно схожих с оружием. Также пресечены две попытки провезти курительный табак для кальяна иностранного происхождения.

В ведомстве напоминают, что в этом году аэропорт «Ульяновск (Баратаевка)» имени Н.М. Карамзина начал работать в качестве воздушного пассажирского многостороннего пункта пропуска через государственную границу.

Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт имени Н. М. Карамзина открылся 6 сентября 2018 года после масштабной реконструкции по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России». Были реконструированы взлётно-посадочные полосы и объекты аэродромного комплекса. Общая стоимость работ составила 1,48 млрд рублей.

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В ходе открытия отмечалось, что «международный сегмент» будет открыт до конца 2018 года, а в 2019 году стартуют международные рейсы.

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