Таллин, , 14:38 — REGNUM

Эстония вошла в фазу замедленного экономического роста, который в 2019 году уменьшится до 3%, в 2020 году до 2,3% и до 2% в 2021 году. Такой прогноз предоставил банк SEB, сообщает национальный вещатель rus.err.ee

Замедление роста произойдет по ряду причин, указывается в прогнозе. Прежде всего из-за предполагаемого сокращения промышленности, неясного будущего в строительном секторе из-за вероятного понижения спроса на недвижимость, а также возможное уменьшение финансовой поддержки со стороны ЕС, что повлияет на государственные инвестиции.