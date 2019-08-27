Душанбе, , 14:33 — REGNUM

По итогам первых семи месяцев 2019 года объем экспорта текстильных материалов из Таджикистана составил $95,64 млн, что на 29,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 27 августа сообщает издание «Авеста» со ссылкой на данные министерства промышленности и новых технологий республики.

За отчетный период выручка от продажи хлопка-волокна составила $59,834 млн, что на 39,3% меньше, чем годом ранее. Импорт текстильных материалов и изделий составил более $35,3 млн.

В министерстве уточнили, что объем производства в текстильной и швейной промышленности сократился на 3,4% за счет значительного сокращения выпуска хлопка-сырца и семян хлопчатника.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года экспорт хлопка-волокна в Таджикистане составил $50,2 млн, что вдвое превышает показатели по экспорту электроэнергии.

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