Москва, , 14:20 — REGNUM

В России число работников, находящихся в «квалификационной ямой» оценивается в 34 млн человек, то есть около половины работающих. Эта проблема имеет наднациональный характер и растет по всему миру, где уже около 36% занятых занимают вакансии, не соответствующие их квалификации, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Всё это — следствие ускорения темпов изменений, происходящих в мире, ускорения научного прогресса, появления новых материалов, техники, технологий. Появляются новые профессии, исчезают старые профессии, или радикально меняется их функционал.

Системы общего и специального образования, системы профессионального обучения заведомо отстают от этого процесса, передавая обучаемым накопленные ранее, но уже менее актуальные знания и навыки. И чем быстрее будет происходить развитие, тем больше будет накапливаться это отставание.

Для его преодоления может потребоваться изменения системы образования на принципах организации непрерывного обучения и переобучения работников на протяжении всего трудоспособного периода жизни. И, главное — системы непрерывного переобучения преподавательских кадров на основе актуальных знаний», — высказал свое мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, около 34 млн человек в России попадают в так называемую кадровую, или квалификационную яму. Квалификация сотрудников не соответствует квалификационным требованиям занимаемых ими вакансий.

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