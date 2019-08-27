Жуковский, Московская область, , 14:20 — REGNUM

Роскосмос окажет содействие социально-экономическому и инновационному развитию Воронежской и Самарской областей в соответствии с соглашениями, подписанными с главами регионов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба госкорпорации.

В Самарской области Роскосмос планирует оказывать содействие в развитии деятельности Научно-образовательного центра региона, в частности направленной на разработку и производство высокотехнологичной продукции и проведение научных исследований.

Читайте также: В Самарской области «Роскосмос» реализует проекты по импортозамещению

Воронежская область, в свою очередь, выступит партнёром госкорпорации в создании промышленных кластеров и технопарков, центров оценки квалификаций и инжиниринговых центров, будет содействовать техническому и технологическому перевооружению и диверсификации производства на территории региона.

«Мы сейчас находимся в состоянии соединения по сути дела в новую интегрированную структуру Воронежского ракетного двигателестроительного узла (Воронежского механического завода и КБ Химавтоматики) чрезвычайно важные преприятия, которые сегодня работают над важными задачами», — объяснил актуальность сотрудничества генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Один из вопросов, который сейчас прорабатывается Роскосмосом совместно с правительством Воронежской области — использование освобождающихся после объединения двух предприятий площадей. Уже есть ряд перспективных решений, а полученные в результате денежные средства будут вложены в развитие производства. Планируемый срок реализации проекта — 2019−2027 годы.

Читайте ранее в этом сюжете: Центр ракетного двигателестроения планируют создать в Воронеже