27 августа 2019 | Время чтения 19 мин

Что могут сказать об экономике Казахстана данные об экспорте?

Марат Шибутов, , 17:36 — REGNUM

Экспорт страны — это один из главных показателей ее экономики, который частично определяет ее специализацию в мировом разделении труда и показывает ее важность как для партнеров, так и для конкурентов.

Республика Казахстан является страной, где экспорт преобладает над импортом, при этом в мировом разделении труда она является значимым игроком на рынке урана, а также имеет хорошие позиции по поставкам нефти и отдельных металлов. Поэтому изучение динамики экспорта и его состава крайне важно для понимания экономических процессов в стране.

Статистика экспорта Казахстана имеет различное происхождение и публикуется в различных источниках:

Таможенная статистика Комитета государственных доходов

Статистика по внешней и взаимной (внутри ЕАЭС) торговле Комитета по статистике

Статистика по внешней торговле товарами и услугами Национального банка

Статистика внешней торговли товарами, передаваемая во Всемирную Торговую Организацию и Евразийскую экономическую комиссию.

При этом надо отметить, что достаточно часто статистика за прошедший год затем корректируется на несколько процентов из-за уточнения данных, поэтому данные могут не совпадать. Нельзя забывать еще и о контрабанде и о контрафакте, которые также искажают данные. Но это можно изучить через зеркальное сравнение данных.

Связь экспорта и других экономических показателей

Если просто даже начать анализировать показатели экспорта с другими экономическими показателями, то можно увидеть следующие связи:

Экспорт и ВВП Казахстана в долларах США за период с 1993 по 2018 год включительно — коэффициент корреляции 0,96;

Экспорт и среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в долларах США за период с 1993 по 2018 год включительно — коэффициент корреляции 0,98.

Это очень высокая степень корреляции и надо отметить, что тут связь реальная — экспорт является важной составляющей ВВП, а также влияет на заработную плату всех занятых на предприятиях-экспортерах и их подрядчиках. При этом если на этих предприятиях все зависит от выручки предприятия, то зарплаты всех казахстанцев зависят от экспорта через курс тенге. Если экспорт снижается, то государство поддерживает экспортеров через девальвацию тенге, снижая доходы казахстанцев.

Общая динамика экспорта товаров

Если посмотреть на динамику экспорта с 1991 по 2018 год, то можно увидеть там примерно 3 периода:

С 1991 по 1999 год, когда экспорт только налаживался и страна начала выходить из кризиса, вызванного развалом СССР;

С 2000 по 2005 год, когда начался и бурный рост добычи, и бурный рост цены на нефть

С 2006 по нынешнее время, когда экспорт приобрел современные черты и уже более-менее устоялся

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Максимальный объем экспорта был в 2012 году и составил 86,4 миллиарда долларов. Вообще, по диаграмме видно, что «старые добрые времена» у Казахстана были в 2011—2014 годах и они уже были.

Надо еще обратить внимание, что колебания экспорта могут достигать практически более 40%, а это делает крайне трудным планирование в экономике для всех — и для государства, и для бизнесменов, и для граждан.

Общая динамика экспорта товаров и услуг в целом

Отметим, что при анализе экспорта достаточно часто упускается такой параметр, как экспорт услуг. Статистика по нему публикуется Национальным банком с 2005 года, но в целом, этот показатель пока подробно не исследуется и не берется в расчет.

Тем не менее, он достаточно важен — дело в том, что если в 2005 году сумма его составляла всего 2,2 миллиарда долларов, то в 2018 году он уже составил 7,2 миллиарда долларов. То есть в общем объеме экспорта товаров и услуг раньше услуги занимали 5−7%, то сейчас этот показатель составляет 10−14%.

Чем важен экспорт услуг — тем, что он довольно трудоемкий, технологичный и наукоемкий. Кроме того, стоимость услуг не так быстро колеблется, как стоимость различных сырьевых товаров, что важно для стабильности бизнеса. Так что его рост показывает, что казахстанские компании становятся сильнее и делают сильнее экономику в целом. Вот вместо того чтобы поддерживать банки, государству надо поддерживать экспорт услуг — это намного более перспективнее.

По данным Национального Банка РК

По данным Национального Банка РК

Экспорт отдельных товаров

Если брать несколько основных товаров, как это делает Национальный банк РК, то выявится зависимость экспорта Казахстана от нескольких рынков:

Нефти

Феррохрома, ферросилиция, стального проката, марганца

Цветных металлов (медь, алюминий, свинец, цинк, титан и др.)

Зерна

Как видно, эти товары в экспорте занимают от 72,8 до 79,8%, причем нефть и газовый конденсат занимают 52,7−68,5%. Казахстан критически зависит от цен на нефть, а также от путей поставок нефти. Металлы несколько более стабильны, а вот зерно меняется в объемах сильно — но это зависит от урожая и от цен.

Товарная структура экспорта, млн долларов США

Год Нефть и газовый конденсат Черные металлы Цветные металлы Зерно Экспорт, всего 2005 17 395,20 2 244,5 2474 2006 23 612,00 2 333,6 4429,3 2007 28 125,90 3 745,20 4 989,60 1 295,90 38 156,6 2008 43 507,90 6 271,90 5 141,10 1 633,80 56 554,7 2009 26 206,90 2 970,10 3 330,70 676,3 33 184,0 2010 36 955,50 4 259,60 4 808,90 1007,7 47 031,7 2011 55 174,40 6 121,70 6 887,90 759,90 68 943,9 2012 56 442,40 5 893,40 7 798,00 1 694,90 71 828,7 2013 57 249,50 3 252,50 5 385,80 1 338,10 67 225,9 2014 53 630,00 3 077,90 3 904,60 1 135,00 61 747,5 2015 26 773,00 2500,8 4062,6 832,5 34 168,9 2016 19 378,00 2750,9 3819,4 817 26 765,3 2017 26 584,20 4 193,70 4 900,10 827,8 36 505,8 2018 37 796,20 4 160,40 4 314,80 1 296,20 47 567,6

По данным Национального Банка РК

Товарная структура экспорта, % от общего

Год Нефть и газовый конденсат Черные металлы Цветные металлы Зерно Доля данных товаров от общего экспорта 2005 8,1 8,9 2006 6,1 11,6 2007 58,9 7,8 10,4 2,7 79,8 2008 61,1 8,8 7,2 2,3 79,4 2009 60,7 6,9 7,7 1,6 76,9 2010 62,1 7,2 8,1 1,7 79,1 2011 63 7 7,9 0,9 78,8 2012 61,2 6,4 8,5 1,8 77,9 2013 67,6 3,8 6,4 1,6 79,4 2014 68,5 3,9 5 1,5 78,9 2015 58,3 5,4 8,8 1,8 74,3 2016 52,7 7,5 10,4 2,2 72,8 2017 54,8 8,6 10,1 1,7 75,2 2018 62,0 6,8 7,1 2,1 78,0

По данным Национального Банка РК

Экспорт товаров по странам

У Казахстана довольно много торговых партнеров, но в основном значение имеют около 20 стран. Я специально проанализировал ключевые для экспорта страны в 2012 и в 2018 годах — они реально ключевые, в первом случае их доля в экспорте составила 92,7%, а во втором 88,7%.

Обратим внимание на то, что не меняется первая пятерка импортеров казахстанских товаров, чья доля составляет в среднем 55%. Это Италия, Китай, Нидерланды, Россия, Франция.

Правда, Нидерланды тут под вопросом — вполне может быть, что они тут присутствуют в основном за счет деятельности трейдера Vitol и различных других трейдеров, как, впрочем, и Швейцария во многом таким импортом обязана трейдеру Glencore. С другой стороны, раз закупают, то в принципе, пусть и считается, а куда на самом деле эти товары идут потом — это уже задача гораздо более масштабного исследования.

Тем не менее надо видеть, что список меняется — какие-то страны в него добавляются, какие-то пропадают. В любом случае, можно оценить тесноту связей и значение для Казахстана.

ТОП-20 импортеров казахстанских товаров в динамике

№ 2012 год 2018 год Страна Объем, тысяч долларов Доля, % Страна Объем, тысяч долларов Доля, % 1 Италия 15 364 042,0 17,8 Италия 11 734 254,8 19,2 2 Китай 14 227 834,5 16,5 Китай 6 307 476,4 10,3 3 Нидерланды 7 286 520,7 8,4 Нидерланды 6 186 148,2 10,1 4 Россия 6 136 935,4 7,1 Россия 5 279 873,7 8,6 5 Франция 5 634 572,9 6,5 Франция 3 839 223,3 6,3 6 Австрия 4 955 901,0 5,7 Республика Корея 2 975 893,4 4,9 7 Швейцария 4 916 774,1 5,7 Швейцария 2 900 438,1 4,7 8 Канада 3 074 457,2 3,6 Испания 1 862 085,7 3,0 9 Румыния 3 032 616,4 3,5 Узбекистан 1 639 663,7 2,7 10 Турция 2 705 699,4 3,1 Румыния 1 497 811,3 2,5 11 Украина 2 382 551,1 2,8 Япония 1 502 983,6 2,5 12 Соединенное Королевство 1 675 602,1 1,9 Греция 1 213 483,2 2,0 13 Польша 1 619 724,4 1,9 Турция 1 238 587,6 2,0 14 Израиль 1 535 705,9 1,8 Украина 1 060 492,2 1,7 15 Германия 1 392 934,8 1,6 Индия 953 359,4 1,6 16 Узбекистан 1 177 906,1 1,4 Соединенные Штаты Америки 955 248,0 1,6 17 Португалия 1 019 548,6 1,2 Польша 891 237,6 1,5 18 Испания 662 223,5 0,8 Соединенное Королевство 784 908,9 1,3 19 Греция 655 691,1 0,8 Кыргызстан 656 886,5 1,1 20 Киргизия 641 168,9 0,7 Литва 660 771,5 1,1 Всего ТОП-20 80 098 410,1 92,7 Всего ТОП-20 54 140 827,1 88,7 Всего, экспорт 86 448 837,8 100,0 Всего, экспорт 61 111 221,4 100,0

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Основные экспортеры Казахстана

Понятно, что основными экспортерами Казахстана является 2 вида компаний — трейдеры и непосредственные производители нефти, газового конденсата, черных и цветных металлов, урана, зерна и других товаров.

Исходя из этого понятен рейтинг регионов — к примеру, город Алма-Ата центр регистрации трейдеров, город Нур-Султан — центр расположения квазигосударственных сырьевых компаний, Атырауская и Мангистауская области — центры нефтяной промышленности, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская — центры металлургической промышленности и так далее.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Разница между экспортом Казахстана в страны ЕАЭС и экспортом в другие страны

Отдельно надо отметить экспорт в страны ЕАЭС.

Ниже в таблице показан состав по укрупненным товарным группам экспорта в ЕАЭС и в другие страны. Что можно отметить — в ЕАЭС поставляется как можно гораздо больше несырьевой продукции в относительном измерении, а по некоторым группам и в абсолютном. В частности, это «Машины, оборудование и транспортные средства». А в третьи страны большую долю экспорта занимают минеральные продукты.

Распределение экспорта по укрупненным товарным группам в 2018 году

Наименование товарной группы Экспорт в ЕАЭС Экспорт в другие страны Объем, долларов Доля, % Объем, долларов Доля, % Всего 6 046 775 177 100,0 55 064 446 556 100,0 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 594 613 830 9,8 2 507 507 492 4,6 Минеральные продукты 2 190 813 710 36,2 43 355 916 961 78,7 Продукция химической промышленности 891 163 313 14,7 1 658 720 647 3,0 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 3 673 140 0,1 9 455 455 0,02 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 19 169 893 0,3 59 003 744 0,1 Текстиль, текстильные изделия и обувь 59 463 475 1,0 132 178 235 0,2 Металлы и изделия из них 1 844 303 281 30,5 6 513 269 529 11,8 Машины, оборудование и транспортные средства 382 691 087 6,3 225 830 764 0,4 Прочие товары 60 883 448 1,0 602 563 729 1,1

По данным Евразийской Экономической Комиссии

Также можно посмотреть по укрупненным товарным группам, какая доля экспорта идет в ЕАЭС, а какая в другие страны.

Как видно, при том, что страны ЕАЭС в общем экспорте занимают обобщенно 11%, но по многим товарам их доля уже намного выше. К примеру, в 2010 году продовольственных товаров было экспортировано на 100 миллионов долларов, а в 2017 году 493 миллиона долларов (часть правда может быть реэкспортом).

В общем, чем выше степень переработки, тем большую доля экспорта данных товаров занимает экспорт в страны ЕАЭС.

Доля стран ЕАЭС в экспорте по товарным группам в 2017 году

Наименование товарной группы Экспорт Казахстана в 2017 году Всего В страны ЕАЭС Доля стран ЕАЭС, % Всего экспорт 48 503,3 5 262,5 10,8 Продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары 2 417,6 493,1 20,4 Минеральные продукты, в том числе: 33 200,8 1 850,9 5,6 топливно-энергетические товары 30 715,3 761,2 2,5 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучуки и пластмассы) 2 483,2 703,4 28,3 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 19,2 3,9 20,3 Древесина, лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия 52,4 18,9 36,1 Текстиль и текстильные изделия 213,0 45,6 21,4 Обувь, головные изделия и галантерейные товары 8,7 7,6 87,4 Строительные материалы 22,3 9,4 42,2 Металлы и изделия из них 8 777,0 1 819,0 20,7 Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты 657,9 278,6 42,3 Прочие товары 651,2 32,1 4,9

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Факторы, влияющие на экспорт

В чем проблема сырьевого экспорта Казахстана? Само по себе это ни плохо и ни хорошо, но есть 3 важных фактора:

Цены на сырье колеблются гораздо больше и чаще, чем на готовую продукцию. Даже если цена на нефть падает в два раза, бензин в два раза дешевле не становится.

Спрос на сырье может крайне резко сократиться из-за появлений новых технологий — как, к примеру, на бурый уголь после внедрения газового отопления.

Добыча и первичная обработка сырья очень высокотехнологичный процесс, но весь вопрос — чьи это технологии? Если той же страны, то тогда хорошо, а вот если чужие, то выручка от спроса существенно снижается, как и развитие местной промышленности.

Оптимально иметь большой внутренний рынок, который будет все потреблять сам, и финансовая система страны будет более-менее замкнутая, а значит на нее не так сильно будет влиять ситуация в других странах.

Но у Казахстана небольшой внутренний рынок (и население мало и бедное оно), поэтому он вынужден опираться на внешний рынок. До определенного времени была политика, направленная на импортозамещение, но она была неэффективной, потому что маленькое производство не может соревноваться с большим, да еще и которое раньше начало работать. Так что Казахстан переходит к экспортноориентированной стратегии, которая может быть более успешным — только продвигаясь на других рынках, можно захватить собственный. Но так как это осознали лишь недавно, ждать успехов придется еще долго. Экстренно нарастить экспорт мешает еще отсутствие крупных новых месторождений полезных ископаемых, которые были бы разведаны.

Еще проблемой экспорта в Казахстане является ментальная инертность собственников бизнеса — они не хотят расширения бизнеса, так как тогда надо делегировать полномочия и выпускать часть предприятия из-под контроля. Также казахстанские бизнесмены не любят изучать новые рынки — привыкли, что для выхода на новый регион достаточно порешать вопросы с одним человеком и все будет хорошо.

Так что пока экспорт развивается меньше, чем можно как по объективным, так и по субъективным причинам.

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