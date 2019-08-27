Ашхабад, , 14:08 — REGNUM

Туркменские бизнесмены жалуются на срыв контрактов с зарубежными партнерами из-за того, что банки Туркмении полностью закрыли им доступ к конвертации национальной валюты в иностранную, пишет «Хроника Туркменистана».

По словам предпринимателей, такая ситуация длится вот уже два месяца. Попытки обратиться по поводу возникшей проблемы в Союз предпринимателей Туркмении результата не принесли.

Из-за этого ранее заключенные с иностранными компаниями и бизнесменами соглашения не могут быть соблюдены, что приведет к тому, что туркменские предприниматели будут вынуждены платить зарубежным партнерам штрафы и пеню.

Отмечается, что ранее банки Туркмении также ограничивали операции с инвалютой — частным предпринимателям разрешалось конвертировать не более 2% от имеющихся на их счетах средств.