Ашхабад, 27 августа 2019, 14:08 — REGNUM
Туркменские бизнесмены жалуются на срыв контрактов с зарубежными партнерами из-за того, что банки Туркмении полностью закрыли им доступ к конвертации национальной валюты в иностранную, пишет «Хроника Туркменистана».
По словам предпринимателей, такая ситуация длится вот уже два месяца. Попытки обратиться по поводу возникшей проблемы в Союз предпринимателей Туркмении результата не принесли.
Из-за этого ранее заключенные с иностранными компаниями и бизнесменами соглашения не могут быть соблюдены, что приведет к тому, что туркменские предприниматели будут вынуждены платить зарубежным партнерам штрафы и пеню.
Отмечается, что ранее банки Туркмении также ограничивали операции с инвалютой — частным предпринимателям разрешалось конвертировать не более 2% от имеющихся на их счетах средств.