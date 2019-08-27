Бишкек, , 14:07 — REGNUM

Внешнеторговый товарооборот Киргизии в январе — июне 2019 года составил $3 млрд 236,4 млн (212,3 млрд рублей), и по сравнению с первым полугодием 2018 года сократился на 7,8%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

В этот период республика наторговала с другими государствами-участниками Евразийского экономического союза на $1 млн 214,5 тысячи (около 79,7 млрд рублей), что в сравнении с показателем первой половины минувшего года меньше на 11,7%.

Объем экспорта киргизстанской продукции в другие страны увеличился на 4,2% и достиг $892,5 млн (58,5 млрд рублей).

Повышение этого показателя обусловлено ростом экспорта золота в 1,5 раза, удобрений — в 3,8 раза, мяса и мясных продуктов — в 2,9 раза, керамических изделий — в 2,8 раза, табака и табачных изделий — в 2,2 раза, овощей — в 1,7 раза, цемента — на 42,3%, фруктов и орехов — на 24,5%, молочной продукции — на 19,3%, а также хлопка — на 9%.

Объем импорта в Киргизию в первой половине 2019 года сложился на уровне $2 млрд 343,9 млн (около 153,8 млрд рублей), сократившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11,6%,

Это связано со снижением объема ввоза изделий из кожи в 2,7 раза, предметов одежды и принадлежностей к ней — в 2,4 раза, химических нитей и волокон — в 1,8 раза, резины и изделий из нее — на 27,6%, обуви — на 35,1%, сахара и кондитерских изделий — на 20,2%, изделий из черных металлов — на 8,7%, оборудования и механических устройств — на 9,8%, пластмассы и изделий из нее — на 13,5%, табака и табачных изделий — на 3,2%.