Бишкек, , 14:06 — REGNUM

В 2020 году численность наличного населения Киргизии должна будет увеличиться до 6 млн 319,3 тысячи человек, в 2021 году — до 6 млн 458,4 тысячи, а в 2022 году — до 6 млн 600,4 тысячи. Такие данные приводит министерство финансов в отчете о фискальной политике на ближайшие три года.

В среднесрочном периоде прогнозируется рост численности наличного населения в среднем в год на 137 тысяч человек, численность занятого населения ежегодно будет увеличиваться в среднем на 1%.

ВВП на душу населения увеличится в среднем на 4,4% ежегодно, и составит в 2020 году $1 491 (97,8 тысячи рублей), в 2021 году — $1 528 (100,2 тысячи рублей) и в 2022 году — $1 579 (103,5 тысячи рублей).

При этом среднемесячная зарплата, согласно прогнозам правительственных аналитиков, будет расти ежегодно на 0,3% и составит в 2020 году около 18 тысяч сомов (около 16,9 тысячи рублей), в 2021 году — более 18,8 тысячи сомов (17,7 тысячи рублей), в 2022 году — 19,7 тысячи сомов (18,5 тысячи рублей).

Реальный рост денежных доходов населения прогнозируется в среднем в год на уровне 0,9%. А уровень бедности в среднесрочной перспективе должен будет сокращаться в среднем в год на 0,23% и составить не более 21,5% в 2022 году.