Ашхабад, , 14:05 — REGNUM

В ходе минувшей недели на торгах туркменской товарно-сырьевой биржи иностранные бизнесмены и компании заключили с туркменскими предприятиями 32 контракта на общую сумму $6 млн 196 тысяч (406.5 млн рублей), пишет «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли представители бизнес-кругов России, Китая, Киргизии, Узбекистана, Грузии, Афганистана, Турции, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и Канады.

В этот раз они проявили интерес к произведенной в Туркмении продукции: сжиженному газу, авиатопливу, хлористому калию, листовому стеклу, портландцементу, а также хлопчатобумажной ткани и пряже.