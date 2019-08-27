Ашхабад, , 14:04 — REGNUM

В Марыйской области Туркмении в ближайшее время начнется сбор урожая хлопка. Региональные власти в принудительном порядке традиционно привлекут к этой работе сотрудников госучреждений и работников бюджетной сферы, пишет «Азатлык».

Помимо них на уборку хлопка отправят местных частных фермеров и аграриев, а также безработных граждан. Ежедневный план для каждого сборщика составляет 30 кг хлопка-сырца.

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Каждая из проживающих в сёлах семей обязана направить на сельхозработы по три — четыре человека. Те же из них, кто не сможет или не пожелает этого сделать, будет должна сдать по 200 — 250 манатов (3,8 тысячи — 4,7 тысячи рублей) за каждого неотправленного человека.

Отмечается, что правительство Туркмении планирует собрать 1 млн 50 тысяч тонн хлопка. Однако, местные аграрии сомневаются в том, что это удастся сделать, поскольку урожайность в этом году ожидается низкая — из-за заболевания посевов хлопчатника.

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