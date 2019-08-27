Бишкек, , 14:01 — REGNUM

В январе — июле 2019 года из бюджета Киргизии на выплаты уязвимым слоям населения направлено 4 млрд 366 млн сомов (около 4 млрд 126 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцразвития.

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Из этих денег на выплату ежемесячных социальных пособий потрачено 2 млрд 15,5 млн сомов (более 1 млрд 904 млн рублей), на пособия семьям, имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет — 1 млрд 982,6 млн сомов (более 1 млрд 873 млн рублей) и на единовременные пособия при рождении ребенка — 368 млн сомов (348 млн рублей).

В министерстве отмечают, что сейчас в республике насчитывается 495,5 тысячи получателей государственных пособий. В том числе: ежемесячных пособий нуждающимся семьям с детьми младше 16 лет — 311,2 тысячи человек, пособий на новорожденного — 91,6 тысячи человек, «социальных пенсий» — 92,7 тысячи человек.

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