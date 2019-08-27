Сеул, , 13:59 — REGNUM

Ухудшение отношений между Сеулом и Токио негативно скажется на экономиках обеих стран, однако наибольший урон будет нанесен экономике Южной Кореи. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей международного агенства Moody’s.

По словам специалистов, чем дольше будет длиться конфликт между странами, тем больший урон будет нанесен обрабатывающей промышленности Южной Кореи, что в последствии скажется на экспорте.

Известно, что торговый конфликт двух стран еще сильнее замедлит темпы экономического роста страны. Помимо этого представители Moody’s понизили прогноз темпов роста экономики на 2019 год на 0,1%, до 2%, а на 2020 год — до 2,1%.

Известно, что эксперты международного агентства вновь понизили свой прогноз относительно темпов экономического роста Южной Кореи спустя пять месяцев.