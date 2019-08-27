Москва, , 13:39 — REGNUM

Прогноз Минэкономразвития РФ о доходах населения страны хотя и не веселый, но достаточно точный. Рассчитывать на рост доходов большинства населения едва ли приходится в ближайшие пару лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Московского отделения «ОПОРА России» в сфере банков и финансов Владимир Григорьев, комментируя заявлении главы Минэкономразвития о снижении доходов граждан."Кризиса в полном смысле этого слова сейчас нет. Однако на фоне отсутствия экономического роста есть инфляция и выросли налоги, соответственно снижаются и реальные доходы населения.

Более того, значительная часть российских граждан пользуется кредитами банков. Естественно, расходы на обслуживание долга способствуют снижению доходов.

При сохраняющейся модели экономического развития, рассчитывать на рост доходов не приходится. Он может носить только случайный характер, если произойдет достаточно существенный рост цен на энергоносители.

Стабильного фундаментального роста доходов стоит ожидать только в том случае, если экономика России начнет производить продукцию (и в достаточно большом количестве), которая будет пользоваться спросом и приносить доход предприятиям и работникам, которые ее выпускают. Когда это произойдет, спрогнозировать в настоящее время невозможно», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЭР Максим Орешкин заявил, что министерство понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов жителей России на 2019 год.