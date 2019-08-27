Москва, 27 августа 2019, 13:39 — REGNUM
Прогноз Минэкономразвития РФ о доходах населения страны хотя и не веселый, но достаточно точный. Рассчитывать на рост доходов большинства населения едва ли приходится в ближайшие пару лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Московского отделения «ОПОРА России» в сфере банков и финансов Владимир Григорьев, комментируя заявлении главы Минэкономразвития о снижении доходов граждан."Кризиса в полном смысле этого слова сейчас нет. Однако на фоне отсутствия экономического роста есть инфляция и выросли налоги, соответственно снижаются и реальные доходы населения.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МЭР Максим Орешкин заявил, что министерство понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов жителей России на 2019 год.