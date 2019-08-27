Орел, , 13:31 — REGNUM

Администрация города Орёл в одностороннем порядке расторгла контракт по капитальному ремонту моста Дружбы с ООО «Региональные газораспределительные сети» (РГС). Структурные подразделения мэрии до 9 сентября 2019 года завершат передачу документации по мосту, а затем объявят конкурс. Управление капительного строительства рассчитывает спустя месяц после торгов заключить договор с новым подрядчиком, сообщили 27 августа в пресс-службе городской администрации.

Контракт на ремонт моста был заключён с казанской фирмой «РГС», учредителем которой выступает компания, зарегистрированная на Кипре. За работу предполагалось отдать почти 300 млн рублей. Заказчиком работ выступало Управление коммунальным хозяйством. Теперь полномочия передали Управлению капительного строительства. Ведомство займётся проведением конкурсных процедур, будет контролировать подрядчика и принимать объект.

От услуг «РГС» администрация Орла решила отказаться, когда в июле 2019 года на объект приехал мэр Василий Новиков. На мосту в тот момент находилось только двое рабочих.