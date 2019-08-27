Пусан, Южная Корея, , 13:34 — REGNUM

До конца текущего года южнокорейский порт Пусан может не обработать годовую планку в 22,5 млн грузов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Busan Port Terminal.

Порт Пусан. Южная Корея (cc) Martin Pueschel

Согласно опубликованным данным, в период с января по июль 2019 года объем обработанных грузов в порту составил 12,83 млн 20-фунтовых контейнеров, что на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что число импортных и экспортных грузов увеличилось на 1,8%, до 6,08 млн контейнеров, а число транзитных грузов — на 3,7%, до 6,74 млн контейнеров.

Тем не менее, число транзитных грузов, обработанных в июне текущего года, сократилось на 0,8%, до 975 тыс. контейнеров, а в июле — на 0,6%, до 978 тыс. контейнеров.

По словам представителей компании, из-за ухудшающихся отношений между США и Китаем некоторые судоходные компании перестали осуществлять поставку грузов через порт города Пусана.

Специалисты предполагают, что в связи со сложившейся ситуацией к концу года порт сможет обработать только 22,2 млн грузов.