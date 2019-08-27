Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM

Крестовский и Петровский острова оказались самыми дорогими локациями для строительства жилья в Петербурге. Такими данными с ИА REGNUM поделились эксперты рынка.

Иван Шишкин. Крестовский остров в тумане. 1880-1890-е

Так, на Крестовском острове стоимость 1 квадратного метра земли под жилищное строительство составляет от 45 до 65 тыс. рублей. Следом идут Петровский остров (25−40 тыс. рублей), в целом Петроградский район (25−35 тыс. рублей) и Центральный район (20−30 тыс. рублей), подсчитали эксперты Rusland SP.

Это подтверждается и данными по продажам самого большого массива элитного жилья, который сосредоточен именно на Петроградской стороне и Петровском острове — 67% от общего количества объявлений в городе.

«Несмотря на то, что количество свободных земельных участков практически исчерпано, девелоперы реализуют здесь все больше новых проектов. В этой локации запущен активный процесс редевелопмента: элитные комплексы возводятся на месте промышленных зон или старых домов, предназначенных под снос», — поясняет генеральный директор ГК Active Яков Волков.

В 2019 году только на одном Петроградском острове возводится 14 жилых комплексов, и средняя цена квадратного метра в этой локации составляет 190 тыс. рублей, что специалисты ГК Active считают скромной стоимостью, так как самые дорогие предложения располагаются по соседству, на Каменном и Крестовском островах.

Первый держит лидерство среди самых дорогих локаций, средняя стоимость квадратного метра на Каменном острове начинается от 1 миллиона рублей, несмотря на то, что дома здесь имеют статус нежилых помещений, то есть покупатели приобретают апартаменты, а не квартиры.

Средняя стоимость квадрата жилья в «золотом треугольнике» у Невского проспекта в текущем году составила 729 тыс. рублей, на Крестовском острове — 471 тыс. рублей.

Наиболее дорогие участки земли, таким образом, расположены в районах, где предложения практически нет либо возможны только точечные проекты за счёт редевелопмента.

По словам партнёра Rusland SP Андрея Бойкова, девелоперам должны быть наиболее интересны Московский, Приморский и Невский районы. Так, в Московском районе ещё достаточно много промышленных зон, где возможно новое строительство, тут реализуют проекты комфорт-, бизнес‑ и даже премиум-класса, а спрос на жилую недвижимость стабильно высок. Здесь, как и в Василеостровском районе, квадратный метр земли стоит 15−25 тыс. рублей.

У девелоперов также крайне востребован Приморский район, который в настоящее время активнейшим образом застраивается. При этом цены на землю не столь высоки из-за высокой конкуренции — 10−20 тыс. рублей за метр. По словам эксперта, Приморский район имеет ещё большой потенциал для развития: на Парашютной улице, например, есть ещё десятки гектар, не переведённых в жилую зону.

Невский район также считается одним из примеров редевелопмента промышленных зон в Северной столице, где свои проекты уже реализуют «Группа ЛСР», «Полис Групп», Seven Suns Development. Тут квадрат земли под жилищное строительство обойдет в 12−20 тыс. рублей, причем левый берег Невы оказался дороже правого.

Наименее востребованы у девелоперов пригороды Девяткино и Мурино, а также Красносельский район, жильё в которых не пользуется спросом у покупателей. То есть самая дешевая земля расположена в районах ближайшего «заКАДья», а также во Фрунзенском и Красногвардейском районах.

Например, в районе Девяткино-Мурино квадратный метр под жилье обойдется всего в 5 тыс. рублей. Шушары будут стоить 5−7 тыс. рублей, Кудрово — 7−10 тыс. рублей. Во Фрунзенском и Красногвардейском районах можно найти землю по 10−15 тыс. рублей за 1 кв. метр.

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