Челябинск, , 13:23 — REGNUM

В Челябинской области на границе с Казахстаном задержали 17,2 тонны винограда. Груз следовал в Екатеринбург, сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.

Товар был задержан вечером 25 августа на трассе Челябинск — Кустанай. При проверке выяснилось, что товар следовал из Узбекистана, из Туркестанской области. Но на упаковках не было маркировки о стране-производителе.

Перевозчик был оштрафован. А затем ему пришлось вернуться вместе с машиной в Казахстан.