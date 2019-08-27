Челябинск, 27 августа 2019, 13:23 — REGNUM
В Челябинской области на границе с Казахстаном задержали 17,2 тонны винограда. Груз следовал в Екатеринбург, сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора.
Товар был задержан вечером 25 августа на трассе Челябинск — Кустанай. При проверке выяснилось, что товар следовал из Узбекистана, из Туркестанской области. Но на упаковках не было маркировки о стране-производителе.
Перевозчик был оштрафован. А затем ему пришлось вернуться вместе с машиной в Казахстан.