Москва, , 13:11 — REGNUM

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал региональные власти обратить особое внимание на качество автодорог и реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом он заявил сегодня, 27 августа, в ходе встречи с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, сообщается на сайте правительства РФ

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«Прежде всего, нужно обратить пристальное внимание на региональные автодороги. А по региональным дорогам, к сожалению, и качество дорог очень низкое», — подчеркнул Медведев.

Он уточнил, по федеральным трассам положение в России не идеальное, но всё-таки их поддерживают в нормальном состоянии. Именно поэтому в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» вложены средства на строительство и ремонт региональных дорог.

«Людям какая разница — региональная трасса или федеральная. Если это нормальная дорога, тогда по ней ехать приятно, а нет — значит, нет», — считает премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года регионы России получили более 70 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства и транспортной сети.

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