Тбилиси, , 13:05 — REGNUM

Генеральная прокуратура Грузии уточнила вину бизнесмена Автандила Церетели который обвиняется в пособничестве соучредителям АО «ТВС Банк» Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в легализации незаконных доходов. Соответствующее заявление представитель прокуратуры сделал на брифинге 27 августа.

По информации прокуратуры, в рамках расследования возбужденного против Хазарадзе и Джапаридзе уголовного дела 24 июля банкирам было предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов, в результате чего они получили доходы в особо крупном размере. Речь шла о сделке, заключенной в 2007—2008 году, когда Хазарадзе и Джапаридзе вначале выдали учрежденным Автандилом Церетели фирмам кредит почти на $17 млн, а затем вернули деньги обратно и, по данным следствия, разместили их на неких оффшорных счетах.

«Автандил Церетели сегодня вызван в прокуратуру для предъявления постановления об обвинении, после чего генеральная прокуратура обратится в суд с ходатайством о вынесении меры пресечения», — заявили в прокуратуре. Прокуратура также вызывает Хазарадзе и Джапаридзе, чтобы уточнить предъявляемую им вину.

По предварительной информации, в качестве меры пресечения прокуратура потребует от Церетели уплату залога на сумму 500 тысяч лари. Адвокат Автандила Церетели заявил журналистам, что будет требовать оставления своего подзащитного без меры пресечения.

Защитник и сам обвиняемый все предъявленные ему обвинения опровергают. Отрицают причастность Церетели к этой сделке и сам факт легализации незаконных доходов и сами банкиры.