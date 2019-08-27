Тбилиси, 27 августа 2019, 13:05 — REGNUM
Генеральная прокуратура Грузии уточнила вину бизнесмена Автандила Церетели который обвиняется в пособничестве соучредителям АО «ТВС Банк» Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в легализации незаконных доходов. Соответствующее заявление представитель прокуратуры сделал на брифинге 27 августа.
По информации прокуратуры, в рамках расследования возбужденного против Хазарадзе и Джапаридзе уголовного дела 24 июля банкирам было предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов, в результате чего они получили доходы в особо крупном размере. Речь шла о сделке, заключенной в 2007—2008 году, когда Хазарадзе и Джапаридзе вначале выдали учрежденным Автандилом Церетели фирмам кредит почти на $17 млн, а затем вернули деньги обратно и, по данным следствия, разместили их на неких оффшорных счетах.
По предварительной информации, в качестве меры пресечения прокуратура потребует от Церетели уплату залога на сумму 500 тысяч лари. Адвокат Автандила Церетели заявил журналистам, что будет требовать оставления своего подзащитного без меры пресечения.
Защитник и сам обвиняемый все предъявленные ему обвинения опровергают. Отрицают причастность Церетели к этой сделке и сам факт легализации незаконных доходов и сами банкиры.