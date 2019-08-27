Вашингтон, 27 августа 2019, 13:05 — REGNUM
Американские власти будут давить на бизнес, чтобы затруднить сотрудничество с Россией, но компании не перестанут принимать участие в проектах, а штрафы будет оспаривать по формальным признакам, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 27 августа, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя сообщения о возможных последствиях американских санкций.
Ранее обозреватели газеты Handelsblatt в своей публикации отметили, что США своими потенциальными санкциями против европейских участников российских энергетических проектов могут навредить сами себе, потому что те же компании в качестве субподрядчиков работают и с американскими проектами в Мексиканском заливе, а в случае их ухода реализация таких проектов может оказаться под угрозой.