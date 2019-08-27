Вашингтон, , 13:05 — REGNUM

Американские власти будут давить на бизнес, чтобы затруднить сотрудничество с Россией, но компании не перестанут принимать участие в проектах, а штрафы будет оспаривать по формальным признакам, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 27 августа, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя сообщения о возможных последствиях американских санкций.

Ранее обозреватели газеты Handelsblatt в своей публикации отметили, что США своими потенциальными санкциями против европейских участников российских энергетических проектов могут навредить сами себе, потому что те же компании в качестве субподрядчиков работают и с американскими проектами в Мексиканском заливе, а в случае их ухода реализация таких проектов может оказаться под угрозой.

«Можно предполагать, что американские власти продолжат делать политические заявления и выписывать штрафы в отношении компаний, которые принимают участие в российских проектах. Не так давно, к примеру, Exxon Mobile был вынесен штраф на 2 млн долларов за сделку с «Роснефтью». Американские власти будут давить на бизнес, чтобы затруднить сотрудничество с Россией.

Но не думаю, что компании из-за этого перестанут принимать участие в данных проектах. Они будут работать, а получаемые штрафы будет оспаривать по формальным признакам. Как это делает Exxon Mobile, отмечая в своем иске, что под санкциями находится не сама «Роснефть», а только ее проекты. Тем более что и власти Евросоюза пообещали не дать в обиду свои компании», — отметил Дмитрий Кумановский.