Новосибирск, , 12:57 — REGNUM

Новосибирская область приступает к комплексному развитию сельских территорий, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Реализация одноимённой государственной программы включает развитие всей сельскохозяйственной отрасли: жильё, инфраструктура, инженерия, транспорт и так далее.

Сегодня в регионе для развития кадрового потенциала на селе используется ряд мер господдержки. Так, молодым специалистам до 35 лет с высшем образованием выплачивается 200 тысяч рублей; молодым специалистам со средним профессиональным образованием — 150 тысяч рублей.

Кроме того, ведётся подготовка специалистов по востребованным для агропромышленного комплекса профессиям: ветеринарные врачи, зоотехники, агрономы и инженеры. А также по новым направлениям: «Техносферная безопасность», «Ландшафтная архитектура» и «Продукты питания животного происхождения». На базе аграрного университета проходит повышение квалификации специалистов. Разработаны программы профпереподготовки — «Фермер-организатор», «Овощеводство», «Технология мяса и мясных продуктов», «Технология продукции и организация общественного питания».

Среди направлений по поддержке малого и среднего бизнеса в сельской местности — субсидии на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, части затрат лизинговых платежей, на софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства.