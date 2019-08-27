Москва, , 12:55 — REGNUM

Несмотря на то, что мировые фондовые площадки отреагировали вполне позитивно на новость о том, что Китай стремится вернуться к переговорам с Дональдом Трампом, чтобы снизить пыл торгового конфликта. Но некоторые крупные участники рынка, не питают особого оптимизма в данном витке развития событий, и стремятся инвестировать в защитные активы, как золото и японская йена, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Нефть (cc) eluela31

«Учитывая непредсказуемость действий Дональда Трампа, и что США и Китай будут делать дальше, то на данный момент необходимо как можно больше находиться вне рынка, чтобы иметь способность трезво оценивать возможные риски.

Как показала практика, геополитические факторы оказывают куда большее влияние на товарно-сырьевой рынок, чем базовый сценарий, связанный с квотами по сокращению добычи нефти, которые были приняты странами ОПЕК», — пояснил эксперт.

Нефтяные котировки определили для себя на этом фоне довольно интересный ценовой диапазон от $56 до 67 за баррель с учетом волатильности. При текущей ситуации на геополитической арене, ценам на нефть приходится бороться за уровень $60 за баррель, а это создает дополнительные проблемы для бюджета Саудовской Аравии.

«Участники рынка сегодня, 27 августа, будут опираться на публикуемые данные от Американского института нефти (API), которые сообщит о недельных запасах сырой нефти в США.

В целом же нефтяной рынок находится в пессимистическом настроении и нефтяные котировки марки Brent не смогут преодолеть уровень $60 за баррель и закрепиться выше него. Сланцевая нефть WTI не вырастит выше $55,50 за баррель», — предполагает Гасанов.

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