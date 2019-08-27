Сеул, , 14:16 — REGNUM

Ведущая консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance провела ежегодную оценку брендов Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, стоимость бренда Samsung Electronics сократилась на 6,3%, до 83,2 трлн вон (~$68,5 млрд), кредитный рейтинг — также снизился с AAA+ до AAA.

Известно, что общая стоимость бренда Samsung Group составляет 106 трлн вон (~$87,3 млрд), занимая первое место в рейтинге Южной Кореи и пятое место в мировом рейтинге Brand Finance после Amazon, Apple, Google и Microsoft.

Второе место в рейтинге по Южной Корее заняла автомобилестроительная компания Hyundai Motor, стоимость бренда которой составила 10,3 трлн вон (~$8,48 млрд).

Стоимость бренда LG Electronics, занявшего третье место в рейтинге, составила 9,6 трлн вон (~$7,9 млрд), что на 20,7% больше по сравнению с прошлым годом.

Стоимость бренда SK Hynix увеличилась на 61,6%, до 9,56 трлн вон (~$7,87 млрд). В рейтинге компания поднялась с десятого места на четвертое.