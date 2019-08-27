Ульяновск, , 12:51 — REGNUM

В Ульяновской области продолжают принимать заявки на выплату компенсацию в связи с мором пчёл. Выплаты будут проведены после 20 сентября. Об этом заявил на заседании профильного комитета в региональном парламенте вице-премьер — министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаил Семёнкин.

Пчелы Иван Шилов © ИА REGNUM

На заседании депутаты отметили, что в шести районах Ульяновской области погибли предварительно 2300 пчелосемей. Причиной массового мора пчёл стало использование пестицидов при обработке посевов на сельскохозяйственных полях. Михаил Семенкин сообщил, что в регионе пчеловодам «после 20 сентября» будут выплачены компенсации при наличии выписки о регистрации, ветеринарных паспортов и актов обследования гибели пчел.

Кроме того, в муниципалитетах составят реестры пчеловодов с указанием численности пчелосемей, также на местном уровне должны отрегулировать взаимодействие с сельхопроизводителями.

Как сообщало ИА REGNUM, из региональной казны предполагаются выплаты виде 3500 рублей за одну погибшую пчелосемью. Ранее в области о гибели заявили более 100 пчеловодов. В минсельхозе Ульяновской области ранее заявлял о разработке проекта закона «О пчеловодстве», призванного отрегулировать отношения пчеловодов и сельхозпроизводителей.

Напомним, летом более чем в 20 регионах России регистрировалась массовая гибель пчёл.

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