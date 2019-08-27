Томск, , 12:46 — REGNUM

Три котельные на производственных объектах «Транснефти» в Томской области введены в эксплуатацию после реконструкции. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба компании «Транснефть — Центральная Сибирь».

Объекты теплоснабжения запущены на участках производственно-технического обеспечения и комплектации Томского РНУ, линейно-аварийной эксплуатационной службы «Каргасок» и НПС «Александровская».

В ходе реконструкции была выполнена замена теплоизоляции на наружных тепловых сетях, частично произведена замена трубопроводов. Смонтированы емкости резервного топлива и прожекторные мачты освещения площадок котельных, проложены силовые кабельные линии, кабели автоматизации и сигнализации, котлы.

В ходе модернизации котельные оснащены водогрейными котлами, работающими на газе и нефти. В соответствии с программой импортзамещения комплектующие для котлов (тепловычислители, электромагнитные расходомеры) также произведены российскими предприятиями. Котельные мощностью от 2 МВт блочно-модульного исполнения полностью автоматизированы.

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