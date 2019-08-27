Кызыл, , 12:43 — REGNUM

Китайские и монгольские власти заинтересованы в продолжении на юг железной дороги, планируемой к строительству в Туве. Об этом заявил председатель правления РЖД Олег Белозеров.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь о дальнейших перспективах дороги зашла на совещании по ускоренному социально-экономического развития Тувы с участием министра финансов России Антона Силуанова.

«Коллеги из этих стран (Китай, Монголия — прим. ред.) постоянно интересуются, можно ли подсоединиться еще к одной точке выхода из Российской Федерации. А их у нас не так много», — цитирует главу РЖД портал «ТуваОнлайн».

По его словам, прорабатывается несколько вариантов прохождения железной дороги. В частности, монгольские железные дороги рассматривают вариант прохождения дороги через месторождение, которое сейчас принадлежит австралийцам.

«Существует несколько вариантов пути в Китай. В любом случае, заинтересованность наших зарубежных партнеров существует», — отметил Олег Белозеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работы по строительству железной дороги «Курагино-Кызыл» начнутся уже в этом году. Однако основная стройка начнётся в 2020 году.

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