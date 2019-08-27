Уфа, , 12:46 — REGNUM

Фонд по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед дольщиками создаётся в Башкирии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Указ об этом подписал врио главы республики Башкирия Радий Хабиров.

Выступая на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров отметил, что в Приволжском федеральном округе самое большое количество обманутых дольщиков. И в масштабе всей страны их тоже очень много.

«Вновь подтверждаю, что все обязательства перед дольщиками мы выполним. Вопрос: когда? Сроки у нас небольшие. Поэтому создаём фонд, начинаем насыщать его бюджетными деньгами и направлять на строительство», — сообщил он, выступая на совещании.