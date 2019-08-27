Душанбе, , 12:21 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года Таджикистан экспортировал 1,257 млрд кВт∙ч электроэнергии, что на 33,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 27 августа сообщает агентство Asia-Plus.

Отмечается, что ежесуточно Таджикистан экспортирует 23 млн кВт∙ч, в том числе 13 млн кВт∙ч — в Узбекистан и 10 млн кВт∙ч — в Афганистан. За счет экспорта электроэнергии государственный энергохолдинг «Барки точик» за полгода получил 230 млн сомони ($23,7 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Таджикистана планируют выделить в 2020 году на развитие топливно-энергетической отрасли 3,5 млрд сомони ($360 млн), что на 14,7% больше, чем в 2019 году.

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