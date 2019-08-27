Кимчхон, , 12:24 — REGNUM

В южнокорейской провинции Кёнсан-Пукто построят ветряную электростанцию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Кимчхон.

По их словам, восемь ветряных турбин мощностью по 2,5 мегаватт намерены установить на горе Ненам в районе Омо-мён города Кимчхона.

Известно, что общий объем вырабатываемой мощности в год составит 45 тыс. мегаватт.

По предварительным данным, строительство ветреной электростанции, проект которой оценивается в 50,2 млрд вон (~$41,34 млн), завершится в 2021 году.

«Мы намерены производить «зеленую» энергию, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду», — сообщили в администрации.