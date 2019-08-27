Анкара, , 13:20 — REGNUM

Глава совета директоров турецкого отделения немецкой страховой компании Allianz Толга Гюркан заявил, что в центральном офисе компании строят долгосрочные планы на Турцию и верят в ее экономику и людей. По его словам, с 2008 года Allianz инвестировала в Турцию 1 млрд евро.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Толга Гюркан отметил: «Инвестиции таких размеров — лучший показатель веры в лучшее и постоянства. Последним нашим вложением стало строительство операционного центра Allianz Kampüs в Измире. В этом году мы сосредоточим свое внимание на испытаниях защиты от пожаров и землетрясений, а также нашем образовательном центре».

Глава совета директоров добавил: «Allianz располагает 142 тыс. сотрудников более, чем в 70 странах, и обслуживает более 92 млн клиентов. В страховом секторе Турции лидеры мы. Здесь у нас 2,5 тыс. сотрудников, 3,8 тыс. агентов, связи с 1,8 тыс. банков, и экосистема из 6 тыс. наших договорных структур. Наши услуги, без учёта страхования жизни, составили 11,7% всего рынка».