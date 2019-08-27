Москва, , 11:49 — REGNUM

Московский кредитный банк (МКБ) и банк «ВЕСТА», специализирующийся на работе с малым и средним бизнесом, заключили соглашение о сотрудничестве.

Как отметили в пресс-службе МКБ, соглашение станет частью стратегического партнерства между акционером МКБ и концерна «Россиум» Романом Авдеевым и бенефициаром ГК «РЕГИОН» Сергеем Судариковым, объявленного 7 июня 2019 года.

В рамках сотрудничества МКБ и банк «ВЕСТА» смогут сформировать единое продуктовое предложение для клиентов сегмента малого и среднего бизнеса, выстроить эффективную систему кросс-продаж банковских продуктов и обеспечить синергетический эффект для бизнеса. Клиентам при обращении в отделения МКБ будут доступны продукты из линейки банка «ВЕСТА».

"За последний год мы успешно перезапустили работу с сегментом малого и среднего бизнеса, сформировали обновлённую линейку конкурентных продуктов и сервисов, запустили удаленные каналы продаж. Партнерство с банком «Веста» позволит нам улучшить качество сервиса для клиентов и повысить эффективность за счет консолидации продуктовой и методологической экспертизы», — отметил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.

«Мы давно умеем делать крайне выгодные технологичные продукты для малого и микробизнеса. Партнёрство с крупнейшим частным универсальным банком дает нам отличные возможности предложить свой продукт широкому кругу клиентов. Это позволит развивать высокотехнологичную систему кросс-продаж: наши клиенты в свою очередь смогут стать партнерами для крупного бизнеса и эффективно обслуживать его потребности», — подчеркнул председатель правления банка «ВЕСТА» Виктор Жидков.