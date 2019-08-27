Мале, , 11:47 — REGNUM

Азиатский банк развития объявил о своем решении предоставить правительству Мальдивской республики в качестве кредита 70 миллионов долларов на осуществление различных проектов. Проекты будут касаться вопросов использования возобновляемых источников энергии и утилизации отходов.

Официальный представитель банка Такехико Накао сообщил, что 10 миллионов долларов будет выделено для развития использования возобновляемых источников энергии. Оставшаяся сумма будет выделена на усовершенствование системы переработки отходов в стране.

По информации мальдивского новостного агентства «The Edition», он также отметил, что в данный момент рассматривается вопрос о предоставлении финансирования для развития здравоохранения, образования, малого и среднего бизнеса на Мальдивах.

Министр финансов страны Ибрагим Амир высоко оценил вклад банка в развитие страны. «Он помогает нам в составлении плана реформ государственных предприятий по специальному запросу администрации. Помимо этого, банк оказывает помощь и частным компаниям», — заявил министр.