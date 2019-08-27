Нью-Дели, , 11:55 — REGNUM

Аналитическое агентство Moody’s снизило прогноз роста ВВП Индии на 2019 год с 6,8% до 6,2%. Аналитики связывают это с проблемами в сельском хозяйстве, а также жесткими финансовыми условиями. Помимо этого, называется и проблема безработицы в стране.

В показателях агентства на 2020 год тоже прослеживается снижение. Специалисты снизили оценку на 0,6% до 6,7%. «На данные показатели также влияют и мировые тенденции в экономике. К ним можно отнести слабый уровень торговли и инвестиций», — говорится в заявлении Moody’s.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», аналитики отметили, что рост экономики Индии в 2017 году составил 6,9% ВВП, а в 2018 году — 7,4%.

Стоит отметить, что Резервный банк Индии ранее также понизил оценку роста ВВП на текущий год. В заявлении банка сказано, что из-за уменьшения объемов инвестиционных потоков и снижения спроса внутри страны рост ВВП составит 6,9%.