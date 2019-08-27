Кемерово, , 11:35 — REGNUM

Кемеровская область занял первое место в стране по объёмам федеральных бюджетных средств на поддержку бизнеса. Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, это произошло впервые.

В 2019 году на реализацию проектов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Кузбассу предоставлено 946 млн из федерального бюджета и 120 млн областного финансирования. Общая сумма финансирования проектов за счёт средств бюджетов разного уровня и внебюджетных источников — около 2 млрд рублей.

В частности, в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», поддержку получат 177 предпринимателей в моногородах, а также более 80 предпринимателей производственной сферы и предприятий проката спортоборудования и инвентаря.

А в рамках проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» до конца года 580 объектов государственного и муниципального имущества будут переданы в льготную аренду малым предприятиям Кузбасса.