Исламабад, , 12:56 — REGNUM

Пакистанские текстильщики обеспокоены ситуацией с урожаем хлопка, который в этом году может не оправдать ожидания правительства.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, правительство ставило провинции Панджаб (производит 70% хлопка в Пакистане) задачу засеять не менее 5,3 миллионов акров (2,1 миллиона га), однако удалось засеять только 4,6 миллиона акров (1,86 миллионов га). Эксперты также предсказывают неурожайный год для хлопка из-за ухудшающихся климатических условий и проблем с орошением.

В условиях, когда Пакистан не может полностью обеспечить свои потребности в хлопке, он вынужден полагаться на импорт. Ранее главным партнером Пакистана по поставкам хлопка была Индия, однако после прекращения двусторонней торговли из-за политического кризиса в Кашмире Исламабад занялся поиском новых источников сырья. Таким партнером для Пакистана могут стать США, однако средний срок обработки и поставки заказа составляет 10−12 месяцев, что значительно дольше выполнения аналогичных заказов в Индии.