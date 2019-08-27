Сеул, , 11:22 — REGNUM

В июле 2019 года импорт автомобилей в Южную Корею, используемых в коммерческой деятельности, увеличился на 4,6%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьютеров.

Согласно опубликованным данным, общее число ввезенных транспортных средств в июле текущего года составило 383 единицы, что на 4,6% больше по сравнению с июнем текущего года и на 10,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что больше всего в страну было импортировано транспортных средств шведской компании Volvo Trucks (194 единицы), концерна MAN (68 единиц), шведской компании Scania (59 единиц), а также немецкой Mercedes-Benz (47 единиц) и итальянской компании Iveco (15 единиц).