Москва, , 11:17 — REGNUM

Для развития конкуренции в России должны работать пять или шесть лоукостеров. Об этом 27 августа заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, сообщает РИА Новости.

По его словам, для дальнейшего развития авиаперевозок также желательно запустить по одной бюджетной авиакомпании в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Артемьев добавил, что ФАС ведет переговоры о запуске лоукостеров в Казахстане и Белоруссии для создания конкуренции российским компаниям. По его словам, это направление является эффективным в экономической и социальной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Казахстане была запущена бюджетная авиакомпания FlyArystan. Весной 2019 года стоимость билета на рейс Алма-Ата — Уральск составляла 12 999 тенге (2219 рублей по курсу на 29 марта).

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