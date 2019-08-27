Киев, , 11:13 — REGNUM

За семь месяцев 2019 г. экспорт украинской аграрной продукции увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева, передает корреспондент ИА REGNUM

Как заявила чиновник, при этом валовое производство сельскохозяйственной продукции на Украине выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что же касается экспорта, подчеркнула Ковалева, основу внешних поставок составляют традиционные зерновые и масличные культуры, растительные масла и шроты, которые в целом формируют более 80% объемов.

Заместитель министра отдельно отметила рост экспорта по таким группам, как мясо — на 17%, молочная продукция — на 6%, плоды и ягоды — на 11%, продукты переработки овощей и плодов — на 22%.

В целом, по заявлению профильного министерства, в течение последних лет доля продукции АПК в общем экспорте товаров с Украины составляет около 40%, что фактически означает, что «агропромышленный сектор обеспечивает валютную и экономическую стабильность Украины».

ИА REGNUMнапоминает, что ранее в Киеве заявили, что позицию основного импортера украинской агропродукции уже несколько лет подряд удерживают азиатские страны, которые за І полугодие 2019 г. закупили украинского продовольствия почти на $4,3 млрд (+15% по сравнению с прошлогодним показателем). В общей сложности доля Азии за этот период составила 41,9% от общего экспорта аграрной продукции, на ЕС приходится около трети экспорта.